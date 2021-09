Scuola: riunito il Comitato tecnico-scientifico per l’attuazione del Piano “Rigenerazione”

Si è riunito ieri in videoconferenza il Comitato tecnico-scientifico nato per l’attuazione di “RiGenerazione Scuola”, il Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole fortemente voluto dalla sottosegretaria Barbara Floridia.

Il Comitato, nominato il 5 luglio dal ministro Patrizio Bianchi e coordinato dalla sottosegretaria con delega in materia di sostenibilità, è al lavoro per l’attuazione del Piano, che si basa su quattro pilastri: rigenerazione dei saperi, delle infrastrutture, dei comportamenti e delle opportunità. Educare i giovani ad abitare il mondo in modo nuovo, ponendo maggiore attenzione ai temi ambientali, alla sostenibilità delle nostre economie e dei nostri stili di vita, progettando nuovi mestieri che sappiano guardare al futuro, rispettando ciò che ci circonda, gli obiettivi del Piano.

“Stiamo mettendo a sistema il materiale didattico e culturale che potrà essere messo a disposizione delle scuole per educare le nostre ragazze e i nostri ragazzi alla sostenibilità – ha detto Floridia –. Per questo, lavoriamo in rete con rappresentanti di amministrazioni pubbliche, istituzioni culturali, scientifiche, di ricerca, organizzazioni no profit e profit, che sostengono il Piano e che aiuteranno il ministero nella realizzazione delle iniziative volte alla transizione ecologica e culturale delle scuole”. Per realizzare il cambiamento, conclude, “dobbiamo dare alle nuove generazioni gli strumenti per avere una visione di lungo periodo, per comprendere le sfide ambientali che ci aspettano e per agire”.