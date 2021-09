Diocesi: Acerenza, parrocchie in pellegrinaggio al Martyrion della cattedrale e un convegno con mons. Galantino in preparazione al Sinodo

È iniziato già questa settimana il cammino di preparazione al Sinodo nell’arcidiocesi di Acerenza. Per prepararsi al percorso voluto da Papa Francesco in tutto il mondo, la diocesi lucana sta promuovendo un pellegrinaggio di tutte le parrocchie al Martyrion della cattedrale.

“Abbiamo pensato di iniziare camminando visivamente insieme, per rendere chiaro il concetto di Sinodo prima ancora di spiegarlo – riferisce al Sir don Domenico Baccelliere, vicario generale dell’arcidiocesi di Acerenza –. In un territorio in cui il meteo non avrebbe permesso a molti di spostarsi in altri periodi, abbiamo scelto questa settimana, in concomitanza con la solennità del patrono san Canio, uno dei tre martiri di cui custodiamo le reliquie in cattedrale. Vittima delle persecuzioni di Diocleziano, testimonia oggi, a una società dominata dal pensiero unico, che il pensiero libero, alternativo, sacro è giusto e che è doveroso difenderlo a costo della vita”. Fino a domani, ogni sera i fedeli delle varie zone pastorali, assieme all’arcivescovo mons. Francesco Sirufo, compiono il cammino dalla chiesa di Sant’Antonio alla cattedrale di Acerenza. Sabato 4 settembre alle 16, invece, al Villaggio Gala-Tabor si svolge un convegno che prevede l’intervento del presidente dell’Apsa, mons. Nunzio Galantino. “Proporrà una riflessione teologico-pastorale sulle parole chiave del Sinodo, comunione, partecipazione e missione. Alla presenza di sacerdoti, operatori pastorali, consacrati, ci aiuterà a riflettere sul senso del Sinodo e a prepararci alla sua celebrazione”, conclude don Baccelliere.