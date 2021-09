Diocesi: Oristano, nel prossimo fine settimana al via il progetto “Personas de Logu”

Fondata nel 2016, la Fabbrica del Presepio “RdB” di Sardara promuove e realizza iniziative e opere artistico-culturali di alto livello, aperte a tutti e senza scopo di lucro. Grazie al lavoro di un Comitato composto da artisti, esperti e docenti di arte, letteratura, e antropologia è stato realizzato dal 2016 al 2019 il progetto “Rocca di Betlemme – Un presepe per la città” con la costituzione di un laboratorio artistico permanente, la realizzazione di un grande presepe storico, i cui personaggi sono i protagonisti delle parabole evangeliche, e l’organizzazione di circa una cinquantina di eventi pubblici tra lectio, dialoghi culturali e spettacoli musicali. Ora, nel fine settimana tra il 10 e il 12 settembre, prende il via a Oristano il progetto “Personas de Logu” per realizzare, “attraverso sette figure fino a dicembre 2021, un’opera di elevata qualità artistica e pedagogica nella quale poter riscoprire, attraverso parole e immagini, i volti e le storie di significative personalità della Sardegna” (per Oristano p. Giuseppe Battistella; per Macomer Nereide Rudas; per Pozzomaggiore Edvige Carboni; per Villacidro Salvator Angelo Spano; per Berchidda Pietro Casu; per Borutta Ninetta Bartoli; per Sardara fra Lorenzo Pinna). “Il progetto – si legge in una nota – intende innescare processi di formazione identitaria, di inclusione sociale e di promozione artistica in diversi paesi e città della Sardegna a partire da una vasta rete di partner culturali, (congregazioni, parrocchie, comuni, associazioni culturali e fondazioni private), legati ciascuno a una personalità identitaria da promuovere e far conoscere a livello regionale e nazionale”. Il progetto è stato possibile per l’impegno anche economico della Fabbrica, della Fondazione Banco di Sardegna e dei vari partner. Attraverso una serie di incontri itineranti in cui saranno presentate le figure identitarie, “il progetto intende anche offrire una mostra in cui, al termine dell’itinerario, tutte le figure verranno rappresentate sotto forma di statuette disposte in moduli di paesaggio locale”. “Personas de Logu” è un progetto iconografico dove ai partner viene offerta anche “la possibilità di vedere realizzato un murale ceramico di lunga durata con l’immagine della figura identitaria”.

A Oristano l’attenzione si concentrerà su p. Giuseppe Battistella. Dal 10 al 12 settembre si potrà visitare al Museo diocesano la mostra in stile napoletano, con una sezione dedicata alla figura identitaria. Si svolgerà la tavola rotonda sabato 11 alle 17,30, mentre sarà presieduta dall’arcivescovo Roberto Carboni la celebrazione eucaristica alle 18,30 al Sacro Cuore con la conseguente benedizione di un murale ceramico.