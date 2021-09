Venezia 78: il 7 settembre Università Cattolica e FEdS propongono una giornata di riflessione sul cinema come fattore di crescita e innovazione

Martedì 7 settembre, dalle ore 11, nell’ambito della 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Fondazione Ente dello Spettacolo (FEdS) propongono una giornata di riflessione per evidenziare come il cinema – oltre alla sua fondamentale valenza culturale – ha la capacità di raccontare il Paese, è fattore di crescita economica per i territori, offre possibilità di futuro professionale per i giovani, è occasione di innovazioni linguistiche e industriali. L’Università Cattolica, si legge in un comunicato, “con questa presenza al festival cinematografico più importante al mondo testimonia l’impegno per leggere e affrontare le sfide che la società pone a partire da un medium come il cinema, da sempre caleidoscopio dell’animo e delle possibilità umane.

Sede della giornata di riflessione lo spazio FEdS all’Hotel Excelsior al lido di Venezia (Sala Tropicana 1). Due le sessioni di lavoro in programma.

La prima, alle 11, “Territori mediali”, intende riflettere su come la comunicazione, il cinema e la televisione raccontano e rappresentano i luoghi e quali opportunità per le destinazioni nazionali. Interverranno fra gli altri Franco Anelli, rettore Università Cattolica; don Davide Milani, presidente FEdS; Matteo Cardani, direttore generale marketing Publitalia ’80; Veronica Galli, Story Editor and Development Executive, Lotus Production.

Alla sessione pomeridiana, “Formare all’audiovisivo. Le sfide di un’industria che cambia” (ore 14) interverranno fra gli altri Antonella Sciarrone Alibrandi, prorettore Università Cattolica; Laura Delli Colli, presidente Fondazione Cinema per Roma; Armando Fumagalli, direttore del Master International Screenwriting and Production della Cattolica.