Diocesi: Montepulciano-Chiusi-Pienza, il 4 e 5 settembre la Giornata nazionale del creato

La diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza è pronta per la celebrazione della XVI Giornata nazionale per la custodia Creato, in programma il 4 e il 5 settembre. Ad aprire i lavori sabato, 4 settembre, presso il Teatro Poliziano – dopo il saluto del sindaco Michele Angiolini e dei referenti degli uffici diocesani per la pastorale sociale ed il lavoro e dell’ecumenismo – sarà don Bruno Bignami, direttore dell’ufficio pastorale sociale e del lavoro della Cei. Nel corso della mattina – informa la diocesi – sono previsti quattro interventi: la relazione introduttiva sarà affidata al biblista don Luca Mazzinghi, cui seguirà l’intervento di Angelo Riccaboni, economista e accademico, già rettore dell’Università di Siena. Poi sarà la volta di Costanza Consolandi, docente del Dipartimento di studi aziendali e giuridici dell’Università di Siena. Sarà presente anche l’archimandrita Dionisios Papavasileiou (Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia), che terrà la quarta e ultima relazione. A trarre le conclusioni – come da prassi – il vescovo della Chiesa ospitante, mons. Stefano Manetti. Nel weekend, inoltre, in collaborazione con la pastorale giovanile diocesana, è in programma la “passeggiata ecologica”, durante la quale si mediterà su alcuni brani dell’attuale magistero pontificio ispirati all’enciclica ecologica “Laudato sì”, sotto la guida di mons. Manetti. La giornata si concluderà al mattino della domenica 5 settembre quando, nella Chiesa di San Biagio, verrà trasmessa in diretta su RaiUno la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo con la partecipazione dei fratelli ortodossi e dei referenti della Chiesa italiana. E’ atteso anche un messaggio del presidente del Parlamento Europeo, David Maria Sassoli, che verrà letto sabato mattina al Teatro Poliziano in apertura del convegno.