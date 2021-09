Diocesi: Bologna, lunedì 6 settembre messa presieduta da card. Zuppi per prima memoria liturgica del beato don Olinto Marella

Sarà celebrata lunedì 6 settembre, alle ore 19, nella cattedrale metropolitana di San Pietro, a Bologna, la santa messa solenne per la prima memoria liturgica del beato don Olinto Marella. A officiarla, il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna, che potrà ricordare anche l’anniversario della morte del card. Carlo Cafarra, che ricorre lo stesso giorno.

“L’amore di Cristo ci sollecita, ci spinge, non ci lascia tranquilli, ci inquieta. L’amore vero sazia e, allo stesso tempo, è sempre in ricerca – dichiara il card. Zuppi -. Marella è stato capace di immaginare ieri quello che sarà domani e di crederlo possibile, anche quando non si vedeva ancora nulla. La carità per lui era il punto di arrivo di un pensiero profondo e lucido, era la scelta di una missione al fianco degli ultimi, era lo strumento di speranza per gli invisibili”.

“Don Olinto – afferma il presidente dell’Opera di Padre Marella – è stata una figura di grande impatto, dirompente per certi versi: un sacerdote, professore di filosofia che ha scelto di proporsi in strada per raccogliere risorse attraverso la questua, ma anche e soprattutto per lanciare un messaggio forte alla città. I bolognesi hanno fatto proprio quel messaggio e insieme cercheremo di portarlo avanti; per questo, siamo lieti di celebrare con loro il primo anno di beatificazione del fondatore dell’Opera e ci impegneremo quanto più possibile a far conoscere in modo approfondito la sua figura di religioso, di testimone della Carità e di studioso di alto profilo”.

La messa in cattedrale non sarà l’unico momento votato al ricordo del beato Olinto Marella: domenica 5 settembre, infatti, saranno due gli appuntamenti dedicati alla memoria del “sacerdote dei poveri”. Alle ore 11, fra Mario Vaccari, direttore dell’Opera di Padre Marella e vicario della Provincia S. Antonio dei Frati Minori, celebrerà la messa presso la chiesa della Sacra Famiglia all’interno della Città dei ragazzi (San Lazzaro di Savena); alle ore 21 poi, la nostra comunità si riunirà nella stessa chiesa per una veglia di preghiera – anche questa presieduta dal card. Zuppi – e di riflessione attorno ai temi dell’amore, del prossimo e della compassione (a causa delle restrizioni legate al Covid-19, bisognerà prenotarsi e attendere la conferma via mail).