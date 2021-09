Coronavirus Covid-19: diocesi Forlì-Bertinoro, il vescovo Corazza positivo e in isolamento

Il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, è risultato positivo al Covid-19, e in isolamento. Lo comunica la diocesi. Venerdì scorso, 27 agosto, aveva incontrato a Badia Prataglia un pellegrinaggio di giovani, tutti vaccinati e che avevano effettuato il tampone prima della partenza. Dopo il ritorno, però, alcuni di loro sono risultati positivi al coronavirus. “Il presule manifesta alcuni leggeri sintomi, così come anche alcuni giovani che hanno partecipato al pellegrinaggio e don Andrea Carubia, responsabile della pastorale giovanile, che li guidava, anche loro in isolamento”. Mons. Corazza non potrà, dunque, presenziare ad alcuni impegni già in agenda: la settimana di fraternità con i sacerdoti che si sta svolgendo a “Villa Bertinoro” in Val di Fassa, l’incontro in occasione della Giornata del Creato in programma a Pieveacquedotto sabato 4 settembre, la celebrazione della Giornata dell’Ospitalità a Bertinoro, la festa della Madonna a Premilcuore e il rosario a Polenta di Dante, domenica 5 settembre. Anche l’incontro dei sacerdoti della diocesi con il vescovo, in programma giovedì 9 settembre per la “due giorni” del clero, sarà rimandato. Mentre rimane confermato l’8 settembre, l’incontro dei sacerdoti con mons. Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio.