Società: Sannicandro di Bari, oggi l’incontro internazionale “Solidarietà e cooperazione internazionale al Sud”. Interviene mons. Satriano

L’incontro internazionale “Solidarietà e cooperazione internazionale al Sud” aprirà la quarta edizione del “Mundi Festival” oggi pomeriggio, alle ore 16.30, nel Castello di Sannicandro di Bari e vedrà la partecipazione di enti ed associazioni meridionali impegnate nell’attività di cooperazione e di sostegno solidale.

Il summit internazionale, meglio definito come Stati Generali della società civile meridionale, promosso dal Comitato promotore degli Stati generali in collaborazione con l’Associazione Meridians onlus e con il patrocinio del Consiglio regionale della Puglia e del comune di Sannicandro di Bari, ha l’obiettivo di porre una consultazione sui temi dello sviluppo sostenibile, di presentare le buone pratiche di cooperazione e partenariato, di rendere coerenti le azioni di solidarietà internazionale e di politica estera, in linea con i contenuti previsti nell’Agenda 2030.

Il Comitato promotore è formato da ActionAid, Aitr, Alleanza Cooperative, Aoi, Caritas Italiana, Cini – CsvNet, Focsiv, ForumSaD, Forum Terzo Settore, La Gabbianella, Link 2007, Uisp, Vim.

“Scopo principale dell’evento è rilanciare la sfida culturale della cooperazione e della solidarietà internazionale al fine di restituire dignità a tutti gli attori che quotidianamente operano in questo settore e di riavvicinare i cittadini all’impegno che questa parte del paese continua a portare avanti testimoniando il senso di umanità e responsabilità di chi è in cerca di un futuro migliore”.

L’incontro vedrà la presenza di mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto e presidente della Commissione episcopale Cei per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione delle Chiese, che interverrà alla tavola rotonda su “Il ruolo del Sud nella cooperazione allo sviluppo”.