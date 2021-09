Diocesi: Cremona, a Castelleone torna la festa dell’Oratorio

Nel nuovo oratorio “Gesù Adolescente” di Castelleone, nella diocesi di Cremona, si torna a far festa. “La pandemia da Coronavirus – si legge su Il Nuovo Torrazzo – aveva tarpato le ali all’edizione 2020 della kermesse che ogni anno regala momenti di aggregazione e divertimento in apertura del mese di settembre. Momenti che richiamano non solo i residenti ma anche giovani e meno giovani dei paesi limitrofi. Il segnale forte di ripresa il centro parrocchiale guidato dal vicario don Matteo Alberti lo ha dato in estate con Grest, SportWeek, campi in montagna e molteplici iniziative. Ora rilancia tornando a programmare una ‘festa dell’Oratorio’ in grande stile”.

Domani sera l’apertura con la cena servita dalla rinomata cucina e il “Festival del Sorriso:” protagonisti Cristiano Militello, Leonardo Fiaschi e Paolo Dini. Sabato 4 settembre il momento atteso dell’ufficiale inaugurazione del nuovo oratorio le cui mura vennero benedette dal vescovo Antonio Napolioni a marzo del 2019; ora si tratta del taglio del nastro alla struttura completata con la messa a punto degli spazi esterni. Vi prenderà parte anche uno dei principali fautori di questo progetto che ha avuto e sta avendo ricadute socio-pastorali molto importanti, don Vittore Bariselli, a settembre 2019 trasferito come parroco a Cassano d’Adda. Alle 18 la messa, alle 19 la cena e alle 21 “Birra e Musica” con gli Spingi Gonzales.

Domenica 5 settembre, alle ore 9.45 santa messa in oratorio e alle 11 la tradizionale iniziativa dei gessetti colorati, con i bimbi chiamati a dipingere come madonnari lungo il vialetto d’accesso al centro parrocchiale. Alle ore 12.30 pranzo in famiglia e alle 15.30 la grande tombolata per i bambini che un’ora più tardi potranno divertirsi con i gonfiabili. Alle 19 cena e alle 20 Super Tombola.

La kermesse si prenderà quindi qualche giorno di pausa per ripartire venerdì 10 con tanti altri eventi.