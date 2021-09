Scoutismo: Scout d’Europa, dal 3 al 5 settembre la 15ma Assemblea generale

Si svolgerà dal 3 al 5 settembre prossimi presso la Base Nazionale “Brownsea” a Soriano del Cimino (Vt) la 15ma Assemblea generale degli Scout d’Europa – Fse. Durante i tre giorni, i Capi dell’Associazione, provenienti da tutta Italia, approveranno la relazione e il programma triennale, il bilancio dell’Associazione ed eleggeranno il Consiglio Nazionale. L’Assemblea in corso nei prossimi giorni sarà incentrata sul tema della vocazione. “Nel corso del triennio appena concluso – spiegano Adelaide Cantono di Ceva Commissaria generale guida e Fabrizio Cuozzo, Commissario generale scout – si è constatato come le varie sollecitazioni educative, emerse nell’Assemblea del 2018, fossero accomunate da una stessa radice: la necessità di comprendere la missione personale che il Padre ha consegnato a ciascuno dei suoi figli. Le emergenze educative, potranno essere fronteggiate se saremo capaci di passare dall’immanente al trascendente: dal “Chi sono io?” al “Per chi sono io?”, dove la scoperta della propria identità passa dalla scoperta della propria vocazione”. La messa di apertura sarà presieduta dal card. Matteo Maria Zuppi. Tra i relatori saranno presenti Fulvia Sieni (monaca agostiniana badessa della Comunità dei Santi Quattro Coronati di Roma), don Michele Gianola (sottosegretario della Cei e direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni) e dall’Assistente Generale dell’Associazione, don Paolo La Terra.

L’Associazione Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici (della Federazione dello Scautismo Europeo – Fse) è stata costituita a Roma nel 1976. Scopo dell’Associazione è la formazione religiosa, morale e civica dei giovani, attraverso l’utilizzazione del metodo autentico e nello spirito del Movimento Scout, ideato e realizzato dal fondatore dello scautismo Lord Baden Powell, nella tradizione dello scautismo cattolico italiano. Attualmente l’Associazione Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici conta quasi ventimila iscritti, con 1156 unità e 119 gruppi sparsi su tutto il territorio nazionale.