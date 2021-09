Diocesi: Ancona-Osimo, da domani al 14 settembre diverse iniziative in occasione del X anniversario del XXV Congresso eucaristico nazionale

In occasione del decimo anniversario del XXV Congresso eucaristico nazionale (Cen), che si svolse ad Ancona e nelle diocesi della metropolia nel settembre 2011 e si concluse con la messa celebrata da Papa Benedetto XVI nell’area di Fincantieri, l’arcidiocesi di Ancona-Osimo promuove una serie di iniziative da domani al 14 settembre.

“Ricordare il decimo anniversario del Congresso eucaristico nazionale che fu un evento foriero di grazie e ricchezze spirituali e attenzione alle realtà umane – dichiara mons. Angelo Spina, arcivescovo metropolita di Ancona-Osimo – non è volgere lo sguardo al passato ma guardare avanti con speranza, guidati dal Signore Gesù realmente presente nell’Eucaristia”. L’arcivescovo sottolinea che “l’Eucaristia non è soltanto il sacramento in cui Cristo si riceve, ma è l’anima del mondo e il fulcro in cui converge tutto l’universo. L’Eucaristia è per la salvezza del mondo e per la vita del mondo. (cfr Gv 6,51)”.

Si inizia dunque domani pomeriggio, alle ore 17, presso il Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona, con il convegno “Una luce di speranza. Il Congresso eucaristico celebrato ad Ancona nel 2011- Decimo anniversario”, con interventi, testimonianze e video. L’ingresso è consentito fino ad esaurimento posti, il cui numero è limitato a causa delle restrizioni dovute al Covid. Sabato 4 settembre, alle 21, ci sarà l’ordinazione sacerdotale di Lorenzo Rossini nella cattedrale di San Ciriaco, per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di mons. Spina. Tra gli altri appuntamenti la messa presieduta in cattedrale dal cardinale arcivescovo emerito Edoardo Menichelli, l’11 settembre alle 18.30, in occasione del decimo anniversario del Cen. A concludere gli eventi, il 14 settembre alle 21 in cattedrale, il concerto d’organo “La cattedrale luminosa”, promosso dall’Università per la pace.