Diocesi: Casale Monferrato, morto ieri mons. Antonio Gennaro. Lunedì mattina i funerali in San Domenico

Verranno celebrati lunedì mattina, a Casale Monferrato, i funerali di mons. Antonio Gennaro, per più di un decennio vicario generale della diocesi, morto nel tardo pomeriggio di ieri all’ospedale Santo Spirito dove era ricoverato da alcuni giorni.

Nato a Robella (At) il 5 luglio 1944, era stato consacrato sacerdote nel 1970. Per molti anni è stato insegnante del Liceo classico Balbo di Casale Monferrato oltre a ricoprire importanti incarichi in diocesi, tra i quali la responsabilità di diversi uffici pastorali. Nominato vicario generale da mons. Germano Zaccheo nel 2004, resse la diocesi di Casale Monferrato come amministratore apostolico dopo l’improvvisa scomparsa del vescovo Zaccheo, avvenuta a Fatima nel novembre 2007, fino all’ingresso di mons. Alceste Catella nel settembre 2008. Per 35 anni e fino a pochi mesi fa ha guidato la parrocchia cittadina di San Domenico, dove alle 21 di domenica sarà recitato il rosario. I funerali, l’indomani, alle 10.30 nella stessa chiesa.