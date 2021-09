Diocesi: Trieste, stasera una tavola rotonda sul tema “L’idrogeno e la transizione energetica: realtà e prospettive”

Nel quadro delle iniziative promosse dalla diocesi di Trieste in vista della 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani che si terrà a Taranto dal 21 al 24 ottobre, stasera, alle ore 18, presso il Centro pastorale “Paolo VI” , si terrà una tavola rotonda sul tema “L’idrogeno e la transizione energetica: realtà e prospettive per Trieste”.

“Uno dei quattro temi su cui sarà strutturata la prossima Settimana sociale è dedicato alle ‘politiche che favoriscono l’efficientamento energetico di aspetti fondamentali del nostro vivere sociale’ (la mobilità urbana, l’edilizia, le modalità di produzione industriale e agricola), tema individuato sull’onda lunga della enciclica Laudato si’ (2015) che continua a dimostrarsi in linea con l’attualità e portatrice di una vision dell’uomo e della società avente validità universale – ricorda una nota della diocesi -. Una delle strategie conseguenti è l’esigenza di sostituire il ciclo completo del carbone con l’introduzione di fonti di energia verde, cioè rinnovabili, a protezione del bene della salute e contemporaneamente nell’ottica del mantenimento dei livelli occupazionali. L’idrogeno è protagonista centrale di tale transizione energetica.

Quale riprova dell’attualità di questa vision basti rilevare che la missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza è proprio intitolata ‘Rivoluzione verde e Transizione ecologica’”.

Per questi motivi la Commissione diocesana per i problemi sociali e del lavoro, la giustizia e la pace e la custodia del Creato, assieme allo Studium Fidei e all’Ucid, con il coordinamento di Maurizio Fermeglia dell’Università di Trieste, ha ritenuto opportuno, dopo il tema energetico, la digitalizzazione e l’economia circolare, dedicare una tavola rotonda alle possibili ed auspicate ricadute locali dell’impiego dell’idrogeno.

“La tavola rotonda si occuperà di approfondire in quali campi l’uso dell’idrogeno potrebbe essere convincente ed avere un senso nella realtà locale triestina. Dalle problematiche inerenti la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione dell’idrogeno quale ‘trasportatore di energia’, i relatori illustreranno quelle che sono le prospettive di utilizzo dell’idrogeno nei settori di interesse illustrandone punti di forza, debolezze, opportunità e minacce. L’obiettivo, inoltre, è far emergere che cosa gli enti pubblici e di ricerca potrebbero fare per favorire questo sviluppo sul territorio. Dal trasporto terrestre, di merci e di persone, al trasporto marittimo ed all’utilizzo nella gestione portuale, sono numerose ed ampie le possibilità di utilizzo, alcune già in avanzato stato di progettazione”, conclude la nota.

La tavola rotonda sarà introdotta dal vescovo di Trieste, mons. Giampaolo Crepaldi.