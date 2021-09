Minacce no vax a medici e giornalisti: Draghi, “violenza odiosa e vigliacca”

“Solidarietà piena a tutti coloro che sono stati e sono oggetto di violenza e di odio da parte dei cosiddetti ‘no vax’. Questa violenza è particolarmente odiosa e vigliacca quando è fatta nei confronti di persone che fanno informazione e di persone che sono in prima linea a combattere la pandemia”. L’ha espressa il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, durante la conferenza stampa in corso a Palazzo Chigi. Il premier ha ribadito “l’invito a vaccinarsi”, perché “è un atto verso se stessi, di solidarietà verso gli altri, di protezione della propria famiglia e di tutte le persone con cui si viene a contatto la necessità di farlo”. “La campagna vaccinale è stata abbracciata con grande entusiasmo dai giovani”, ha proseguito, aggiungendo che per quelli “tra i 16 e i 19 anni circa il 70% ha ricevuto almeno una dose di vaccino, e quasi metà è pienamente vaccinata”. Pertanto in Italia “la campagna procede spedita, verso la fine di settembre sarà vaccinato l’80% della popolazione e già oggi siamo al 70% completamente vaccinato”.