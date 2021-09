Pace: il 4 settembre la Marcia PerugiAssisi parte da Barbiana. “I Care di don Milani sia il motto politico dell’Europa”

Quest’anno la Marcia PerugiAssisi parte da Barbiana con il motto di don Lorenzo Milani: “I Care! Mi importa, mi sta a cuore, mi sento responsabile, voglio fare la mia parte”. L’appuntamento è per sabato 4 settembre, quando in mattinata verrà fatta una sosta sulla tomba del sacerdote per commemorarlo.

Parlerà di “don Lorenzo e della Cura dei piccoli” padre Guidalberto Bormolini, monaco e presidente dell’Associazione Tutto è Vita. Seguirà un omaggio musicale a don Milani a cura di Francesca Lanza, cantante lirica, e di Alfredo Castellani, pianista. Paolo Landi, un suo ex allievo di Barbiana, leggerà alcuni scritti di don Milani. Altri interventi quello su “La scuola virtuosa” di Antonio Deiana, presidente dell’associazione Gruppo Don Lorenzo Milani, e di Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione nazionale della stampa su “La cura delle parole e del diritto all’informazione”. Infine, la visita della scuola di Barbiana guidata da Agostino Burberi, presidente della Fondazione Don Lorenzo Milani. “Dalla piccola scuola di Barbiana, l’I care di don Milani deve entrare in tutte le scuole italiane ed europee per formare i nuovi cittadini che ci aiuteranno a costruire una nuova Europa. Insieme alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, chiediamo che questo diventi il motto politico dell’Europa”.