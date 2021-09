Pastorale: Assisi, dal 6 all’8 settembre la Settimana di aggiornamento del Cop “In cammino verso il Sinodo della Chiesa italiana”

Da lunedì 6 a mercoledì 8 settembre il Centro di orientamento pastorale (Cop) terrà, presso Casa Leonori di Assisi, la 70ª edizione della Settimana di aggiornamento pastorale, consolidato appuntamento rivolto agli operatori pastorali (vescovi, presbiteri, diaconi, famiglie religiose e laici). Il tema che farà da sfondo a questa iniziativa sarà “In cammino verso il Sinodo della Chiesa italiana”. “Nella ‘carta d’intenti’ per il ‘cammino sinodale’ (presentata nella 74ª Assemblea generale della Cei) quest’anno viene indicato come l’anno di avvio del processo sinodale – si legge nella brochure della Settimana di aggiornamento pastorale -. Questa Settimana intende essere l’occasione per una riflessione previa alla sinodalità (necessario momento per attuare il processo sinodale), un momento ‘educativo-formativo’ prima di vivere il momento dell’ascolto, di ricerca e di proposta (che la ‘Carta d’intenti’ propone come prima tappa: dal basso verso l’alto nel 2022)”.

Lunedì pomeriggio aprirà i lavori don Antonio Mastantuono, pastoralista e vicepresidente del Cop. l’introduzione alla Settimana con una relazione su “Il cammino verso il Sinodo della Chiesa italiana” sarà a cura del card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana. Seguiranno la relazione “‘Da questa crisi possiamo uscire migliori o peggiori’ (Papa Francesco). Quale Chiesa dopo la pandemia?” di Francesco Cosentino, docente di Teologia fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana e la Pontificia Università Lateranense, un dibattito, la celebrazione dell’eucarestia con vespri, presieduta da mons. Domenico Sigalini, presidente del Cop, l’assemblea del Cop.

Nei giorni successivi sono previsti gli interventi di Serena Noceti, Assunta Steccanella, padre Enzo Fortunato, Dario Vitali. In programma anche alcuni focus e le messe presiedute da mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, e mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia. Al termine della Settimana le conclusioni e lettera alla parrocchia a cura di mons. Sigalini.