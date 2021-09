Mons. Sebastiano Dho: Pastorale sociale e lavoro Piemonte e Valle d‘Aosta, “un vescovo veramente amico”

Mons. Sebastiano Dho è stato “un vescovo veramente amico”. Così lo ricorda la Commissione regionale della Pastorale sociale e del lavoro della Conferenza episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta (Cep). “Sempre vicino al mondo del lavoro e del sociale, dal 2007 al 2011 – si legge in un comunicato – ha accompagnato come incaricato Cep la Commissione regionale della Pastorale sociale e del lavoro, giustizia e pace, custodia del creato, sempre presente nelle riunioni e nelle varie attività”.

“Abbiamo avuto modo di apprezzare il suo amore profondo e libero per la Chiesa, la notevole preparazione culturale e teologica, la sua visione di una Chiesa aperta e laicale nello Spirito del Concilio Vaticano II, le sue doti umane, comunicative e organizzative, il senso profondo della giustizia e della pace, l’amore per gli ultimi e i poveri”, prosegue il testo. “Ci ha aiutati negli anni a camminare convinti e fiduciosi e ad affrontare i problemi del mondo del lavoro e del sociale alla luce del Vangelo e dei principi della Dottrina sociale della Chiesa, che conosceva profondamente, in dialogo con le scienze sociali. La Sua testimonianza gioiosa e autentica ci accompagnerà sempre”, conclude la Commissione regionale, assicurando preghiere “per lui, per la nostra Chiesa piemontese, per la famiglia e per le comunità che hanno goduto per tanti anni la sua presenza”.