Lituania: a Vilnius il card. Parolin ordinerà vescovo mons. Kulbokas, nuovo nunzio in Ucraina

Sarà consacrato vescovo il 14 agosto, a Vilnius, mons. Visvaldas Kulbokas nominato nunzio in Ucraina da Papa Francesco il 15 giugno scorso (nonché arcivescovo con sede titolare di Martana). Il segretario di Stato vaticano, il card. Pietro Parolin, presiederà la celebrazione che avrà luogo nell’arcicattedrale di Stanislav e Vladislav. Classe 1974 e sacerdote dal 1998, Visvaldas Kulbokas è entrato in seminario di Telšiai nel 1992. Si è laureato in diritto ecclesiastico presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma, e poi ha conseguito il dottorato in teologia. Ha quindi frequentato la Pontificia accademia ecclesiastica e nel 2004 è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede. Kulbokas ha già prestato sevizio nelle nunziature in Libano, nei Paesi Bassi, nella Federazione Russa, nella sezione per i rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato vaticana e nella nunziatura in Kenya.