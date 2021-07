Diocesi: Termoli-Larino, apertura e dedicazione della chiesa “Mater misericordiae” alla marina di Montenero di Bisaccia

Apre una nuova chiesa nella zona della Marina “Costa Verde” di Montenero di Bisaccia. La diocesi di Termoli-Larino, tramite la comunità pastorale “Maria SS. di Bisaccia” di Montenero di Bisaccia (Cb), ha ultimato i lavori per la costruzione dell’edificio di culto “Mater Misericordiae” a ridosso dell’area meta di turisti e villeggianti che conta anche un numero significativo di residenti nel corso dell’anno in un sito vicino anche al porto turistico. La liturgia di dedicazione avrà luogo sabato 31 luglio, alle 19, e sarà presieduta dal vescovo Gianfranco De Luca. “L’apertura e la dedicazione della Chiesa Mater Misericordiae – spiega il vescovo – in questo tempo di pandemia è segno e rinnovato motivo di presenza della Chiesa locale sul territorio e si propone di rispondere a un bisogno di ascolto, incontro e spiritualità in un’area che, durante l’estate, si riempie di tante persone che trascorrono le vacanze alla Marina cercando ristoro dalle fatiche quotidiane ma anche considerando una zona in espansione residenziale”. La dedicazione sarà preceduta nella serata di oggi, lunedì 26 luglio (ore 20.45), da una presentazione del percorso di progettazione, costruzione e realizzazione della nuova Chiesa. A seguire proiezione del docu-film “You” in cui si racconta della Madonna Sistina di Raffaello così come è stata descritta da Vasilij Grossman (regia di N. Abbatangelo e sceneggiatura di G. Maddalena). Sarà possibile seguire la liturgia anche in diretta streaming sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Montenero di Bisaccia. A causa dello stato pandemico saranno disponibili 135 posti.