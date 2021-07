Egitto: Bambino Gesù del Cairo onlus, celebrato il primo anniversario. Mons. Gaid, “raggiunto il 65% dei lavori programmati”. Mattarella, “testimonianza di carità operosa”

“Dinanzi alle sofferenze dei bambini e al loro grido, spesso inascoltato e soffocato, abbiamo deciso di non rimanere in silenzio. E di porre la cura delle loro sofferenze al centro dei nostri pensieri… Un anno fa eravamo qui e avevamo un sogno grande; oggi siamo qui per dire, anzi per dimostrare, che quel sogno sta diventando una realtà. Nonostante la pandemia e il lockdown abbiamo raggiunto il 65% dei lavori programmati”. Così mons. Yoannis Lahzi Gaid, sacerdote egiziano copto cattolico, fondatore e presidente della Associazione Bambino Gesù del Cairo onlus, ha fatto il punto sui due progetti di solidarietà che l’associazione sta portando avanti in Egitto – l’orfanotrofio Oasi della Pietà e il Bambino Gesù Women’s and Children’s Hospital – nella zona della nuova capitale amministrativa a 45 km ad est dell’attuale capitale del Cairo, a favore dei bambini in situazioni di disagio. Occasione ne è stata la cerimonia che si è svolta lo scorso 22 luglio a Roma, presso la sede diplomatica degli Emirati arabi uniti, per la celebrazione del primo anniversario dell’associazione. A conclusione del suo intervento mons. Gaid ha presentato l’iniziativa “Non regali ma formelle”, che consiste nel donare una formella alla costruzione dell’orfanotrofio (info e istruzioni sul sito).

Facendo gli onori di casa, l’ambasciatore Omar Obaid Al-Shamsi ha formulato i migliori auguri a mons. Gaid e a tutta l’associazione per gli obiettivi raggiunti e da raggiungere, “frutto – ha ricordato – del Documento sulla fratellanza umana, firmato da Papa Francesco e dal Grande Imam Ahmaed Al-Taib, il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi”.

Apprezzamento per le meritevoli iniziative avviate dall’associazione, ispirate “da altissime istanze morali e da un profondo senso di fratellanza”, che costituiscono “un esempio di attenzione ai bisogni dei più vulnerabili”, rappresentando “una testimonianza di carità concreta ed operosa”, è stato espresso in un messaggio dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme agli auguri per l’anniversario e per il raggiungimento di ogni “ulteriore successo”. Rallegramenti e auguri sono pervenuti anche dai ministri degli Affari esteri, Luigi Di Maio, e dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. La serata, condotta da Claudia Conte, si è conclusa con l’ interpretazione del brano musicale “Fratelli” da parte della cantante Annalisa Minetti.