Coronavirus Covid-19: Misericordia Prato, “riportati a casa in Lombardia in ambulanza 4 ragazzi rientrati da Malta positivi”

“La chiamata è arrivata nel tardo pomeriggio di sabato e immediatamente una ambulanza attrezzata per il trasporto di malati Covid è partita per Fiumicino. Anche la Misericordia di Prato ha partecipato con un suo mezzo al ritorno a casa dei giovani italiani bloccati a Malta perché positivi. Due confratelli pratesi sono andati all’aeroporto romano per prelevare e accompagnare a casa, in provincia di Milano e nella zona di Bergamo, quattro dei ventinove ragazzi atterrati nella notte tra sabato e domenica scorsi”. Lo si legge in una nota diffusa oggi dalla Misericordia di Prato.

Il rientro nelle proprie abitazioni di questo gruppo è stato affidato alle Misericordie che tramite il coordinamento di Area Emergenze nazionale ha chiesto l’intervento di mezzi da tutta Italia. Tra questi, anche una ambulanza proveniente dalla sede operativa di via Galcianese.

“Ci siamo attivati subito in tempi stretti per rispondere alla chiamata – dice Cristian Gori, responsabile dei servizi della Misericordia di Prato – fin dall’inizio dell’emergenza ci siamo attrezzati per svolgere i servizi di trasporto pazienti Covid in modo rapido e in piena sicurezza”.

I ragazzi affidati alle Misericordie stanno bene e adesso proseguiranno la quarantena a casa o in altri luoghi di isolamento previsti dalla propria regione. L’ambulanza con i soccorritori a bordo è tornata ieri a Prato nel primo pomeriggio.