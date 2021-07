Ecumenismo: Sae, iniziata la 57ª sessione estiva. Stefani (presidente), “il Covid è universalistico, ma non c’è uguaglianza” nelle conseguenze

È iniziata con una preghiera interconfessionale oggi al Monastero di Camaldoli (Ar) la 57ª sessione di formazione ecumenica del Segretariato attività ecumeniche (Sae), in programma fino al 31 luglio, sul tema “‘Racconterai a tuo figlio’ (Es 13,8). Le parole della fede nel succedersi delle generazioni. Una ricerca ecumenica (I)”. A Camaldoli sono presenti oltre centotrenta persone di diverse confessioni cristiane e di fede ebraica, convenute qui da ogni parte d’Italia.

In apertura il presidente del Sae, Piero Stefani, in diretta streaming, ha richiamato i saluti e gli auguri della moderatora della Tavola Valdese, Alessandra Trotta, e del presidente della Commissione episcopale per l’ecumenismo e dialogo della Cei, il vescovo di Pinerolo Derio Olivero, che hanno sottolineato l’importanza per tutte le Chiese della trasmissione delle parole della fede. La relazione di Stefani, alla fine del suo mandato di presidenza, ha delineato il contesto in cui si svolge la sessione: un tempo nuovo in cui il Covid e le procedure d’urgenza intraprese dalle autorità civili hanno variato il piano della comunicazione e hanno avuto ricadute economiche e psicologiche con forti differenze dal punto di vista generazionale e lavorativo. “Il virus è universalistico ma questo dato non basta a creare un’uguaglianza effettiva. Siamo nella stessa nave con differenze forti tra prima classe, seconda classe, stiva, ruoli di comando, posizioni subordinate. Ci sono differenze sempre più nette, ad esempio sulle modalità di procacciarsi il reddito”, ha sottolineato.

Il mondo della comunicazione interpersonale, ha continuato Stefani, ha lati complessi: ha visto il distanziamento ma anche l’esaltazione del “con”: il convivente, il congiunto. La famiglia è stata come una specie di nido, non solo affettivo, che consente una forma di comunicazione che nell’orizzonte amicale è stata depotenziata.