Diocesi: Piacenza, il 30 luglio incontro “Profeti e testimoni” con alcuni missionari

È in programma per venerdì 30 luglio, a Piacenza, l’incontro “Profeti e testimoni – ‘Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato’ (At 4, 20)” promosso dal Centro missionario diocesano. A partire dalle 18, presso la basilica di San Savino a Piacenza, si terrà un momento di testimonianza e preghiera al quale parteciperanno alcuni dei missionari piacentini che sono attualmente in Italia. Racconteranno la propria esperienza padre Francesco Rapacioli, missionario in Bangladesh, padre Romano Segalini, missionario in Congo, Graziella Rapacioli, missionaria in Algeria, e Roberto Gandolfi, missionario in Uganda.

L’incontro sarà anche trasmesso in streaming sul YouTube della Basilica di San Savino.