Diocesi: Acireale, domani a Santa Venerina l’evento “Laude alla misericordiosa bellezza”

Si svolgerà domani, martedì 27 luglio, con inizio alle 20.30, nell’anfiteatro “Princessa” di Santa Venerina l’evento “Laude alla misericordiosa bellezza”, giunto alla terza edizione. “Testimoni di gioia” è il tema dato alla serata di canti, musica, danza, poesia e riflessione.

L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale “La Voce dell’Jonio”, è organizzata in collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale delle comunicazioni sociali della diocesi di Acireale e la Schola Cantorum Maria Sanctissima Salus Infirmorum di Santa Maria Ammalati in Acireale, col patrocinio del Comune di Santa Venerina. Gli ospiti della serata, oltre la già citata Schola Cantorum Maria Sanctissima Salus Infirmorum, saranno: Michele Patanè e Giovanni lo Castro, Gesuele Sciacca e Daniela Greco, Orazio Vecchio, Salvo Greco, con la partecipazione della palestra Asd “Le ali dello sport” di Alessandra Sciacca.

Letizia Franzone, teologa e promotrice dell’evento, spiega che “lo scopo è quello di rendere lode a Dio attraverso la misericordiosa bellezza”. “L’arte è la via privilegiata che provoca nel cuore di ogni uomo la scintilla di Bellezza, rendendola visibile nell’armonia del canto, delle forme, dei colori, delle parole e della melodia”.