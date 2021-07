Diocesi: Agrigento, il 2 agosto gara finale dei Grest parrocchiali

Sono quindici le comunità ecclesiali dell’arcidiocisi di Agrigento in cui, quest’anno, si vive il Grest. L’idea del Grest nasce lo scorso anno grazie al direttore del Centro per l’Evangelizzazione, don Gero Manganello, per rispondere al lockdown organizza un’equipe diocesana formata da educatori provenienti da diverse realtà della diocesi. Ne è uscito anche un sussidio, quest’anno dal titolo “Giona il profeta ribelle: alla scoperta di un amore senza confini”. “La predicazione di Giona è semplice e chiara: il male ha i giorni contati, la fiducia in Dio potrà liberare il popolo di Ninive. Accortisi degli errori commessi, iniziarono un cammino di conversione fiduciosi in un Dio misericordioso, che ama talmente tanto le sue creature da pentirsi pure di averlo minacciato”. L’atto finale del Grest 2021 è in programma per il 2 agosto ad Agrigento quando si svolgerà la gara diocesana per decretare la comunità vincitrice.