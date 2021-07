Diocesi: Siracusa, ogni domenica messa in lingua inglese a Ortigia

Una messa in inglese celebrata ogni domenica nel centro storico di Ortigia. L’iniziativa dell’Ufficio diocesano per la Pastorale del turismo si svolge ogni domenica, alle 19.30, nella chiesa di Santa Maria della Concezione, in via Roma 33, a Ortigia. “La pastorale del turismo ha pensato in questo modo di venire incontro alle esigenze dei tanti turisti in lingua straniera che arrivano a Siracusa e vogliono partecipare ad una celebrazione eucaristica – ha spiegato don Helenio Schettini, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale del turismo –. Molto spesso capita che soprattutto in cattedrale arrivino turisti stranieri non solo per ammirare il monumento ma anche per partecipare alla messa. Finalmente siamo riusciti ad organizzare questo servizio intanto per due mesi”.

L’iniziativa è prevista per i mesi di luglio ed agosto. La diocesi ha deciso di scegliere una chiesa nel centro storico, meta preferita dei turisti. A presiedere la celebrazione sono preti siracusani, ma anche sacerdoti stranieri che prestano servizio in diocesi. Lingua inglese non solo per la liturgia ma anche per l’animazione curata da un gruppo di suore. Un ulteriore servizio che la diocesi di Siracusa ha voluto offrire ai turisti in questo periodo estivo che potrebbe essere anche prolungato.