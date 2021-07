Incendi nell’Oristanese: l’Ue interviene, da Francia e Grecia in azione i Canadair. Protezione civile, 10mila ettari bruciati

L’Unione europea si mobilita per lottare contro il fuoco a fianco dell’Italia che ha chiesto aiuto al meccanismo di protezione civile: Francia e Grecia hanno risposto alla richiesta dispiegando due aerei per la lotta contro gli incendi boschivi (canadair) ciascuno. Gli aerei offerti dalla Francia provengono dal pool europeo di Protezione civile, mentre quelli offerti dalla Grecia fanno parte del patrimonio di RescEu. Il commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič, ha ringraziato ufficialmente i due Paesi “per questa pronta solidarietà dimostrata con l’Italia” e ha assicurato che “il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Ue continua a restare in stretto contatto con le autorità italiane per monitorare gli sviluppi sul campo e coordinare qualsiasi ulteriore assistenza, se necessaria”. Intanto la Protezione civile italiana fa sapere che sono “10mila gli ettari di area percorsa dal fuoco”. I due canadair francesi sono già in azione ad Oristano insieme con 7 velivoli dei vigili del fuoco; quelli greci sono in arrivo.