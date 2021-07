Diocesi: Caritas Cerignola, nata la cooperativa sociale “Charlie fa surf”

Si è costituita la cooperativa sociale “Charlie fa surf” con sede a Cerignola, nei locali del Centro educativo “Diorama”, nata per fornire continuità alle attività e ai progetti promossi dalla Caritas della diocesi sostenuti dalla Caritas Italiana con i fondi dell’8xmille: come avvenuto dal 2017 proprio con il progetto “Charlie fa Surf”, che denomina l’iniziativa, finalizzato al contrasto della dispersione scolastica e all’orientamento al lavoro per i minori e i giovani della diocesi.

Sulla scia del progetto, la cooperativa si propone di coinvolgere l’interesse generale della comunità locale nella promozione umana e nell’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. La cooperativa, che nasce come gesto concreto del Progetto Policoro, scaturisce, inoltre, dall’incontro di operatori che, da tempo, svolgono il servizio di prossimità nel settore dell’educativa di strada, dell’assistenza ai bisognosi, dell’immigrazione, dell’educazione alla legalità.

“Sostenere i giovani nella creazione di un’impresa – dichiara il direttore della Caritas diocesana, don Pasquale Cotugno – vuole essere per il nostro territorio un segno di speranza. La nuova cooperativa nasce da un lungo percorso di formazione e di animazione su temi sociali e sul contrasto alle povertà soprattutto quelle educative. Auguro a questi giovani di continuare a mantenere vivo il fuoco della carità che ha animato i progetti della Caritas diocesana e che ha visto alcuni di loro protagonisti, continuando ad essere anche tra i loro coetanei la voce di coloro che si sanno riappropriare positivamente del territorio, rendendolo un posto sicuro dove fare esperienza di gratuità e di amore”.