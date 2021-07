Diocesi: Reggio Emilia, morto a 97 anni don Enio Munari, fondatore della parrocchia di Roncina. Mercoledì pomeriggio i funerali

Alle prime luci di oggi, lunedì 26 luglio, è morto don Enio (Ennio) Munari, sacerdote della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla. Il decesso è avvenuto nella canonica della parrocchia di Roncina, paese a cui don Murari sarà indissolubilmente legato essendo stato il sacerdote che ha fondato la parrocchia alla cui guida è rimasto per sessantanove anni (dal 1952 al 2015 come parroco, poi fino ad oggi come parroco emerito) “continuando ad essere – si legge sul sito web del settimanale diocesano ‘La Libertà’ – un punto di riferimento per la comunità”.

Nato il 28 maggio 1924 a San Valentino di Castellarano, era stato consacrato sacerdote dal vescovo Beniamino Socche il 29 giugno 1949. Appena ordinato prete venne nominato vicario cooperatore della parrocchia di Coviolo, il cui territorio comprendeva anche il quartiere della Roncina e del Villaggio Foscato nella zona a sud-ovest di Reggio Emilia. Fra queste case di periferia don Munari iniziò il suo ministero insieme a don Alberto Camellini (parroco a Coviolo dal 1946 al 1972) e ad alcuni giovani di Azione Cattolica della parrocchia cittadina di San Giacomo. Nel 1952 fu nominato parroco di Roncina, che proprio in quegli anni era stata eretta come parrocchia dedicata alla Sacra Famiglia. Dopo la costruzione della chiesa, don Munari si spese per l’edificazione della scuola materna parrocchiale. Cessata l’attività scolastica, l’edificio in anni recenti è stato adibito all’accoglienza invernale di persone senza fissa dimora e poi a centro d’ascolto di una cooperativa sociale. Nel 2007, accanto alla chiesa fu edificato l’oratorio che ancora oggi è un punto di riferimento per i giovani dell’unità pastorale “Santa Maria degli Angeli”.

Questa sera, alle 20.30, nella chiesa di Roncina verrà recitato il Rosario a cui seguirà la celebrazione della messa. Domani, martedì 27 luglio, la recita del Rosario sarà alle 19. I funerali, presieduti dal vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, mons. Massimo Camisasca, verranno celebrati mercoledì 28 luglio alle 15.30 nella chiesa di Roncina.