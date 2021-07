Papa Francesco: ai comunicatori sociali del Brasile, “missione della Chiesa è essere strumento di riconciliazione e unità”

(Foto: Conferenza episcopale del Brasile)

Essere “strumento di riconciliazione, essere strumento di unità”. Questa, secondo Papa Francesco, “è la missione della Chiesa in Brasile: oggi più che mai!”, mettendo da parte “divisioni e disaccordi”. Il Santo Padre lo ha scritto nel messaggio, firmato dal segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin, inviato all’incontro promosso dalla Pastorale della comunicazione della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile, che si è tenuto in modo virtuale il 23 e 24 luglio, con la partecipazione di 5.600 comunicatori sociali, sul tema “Per una comunicazione integrale: l’umano nei nuovi ecosistemi”.

Il messaggio del Papa è stato letto dal presidente della Cnbb, dom Walmor Oliveira de Azevedo. Francesco ha voluto “trasferire il suo affetto e rivolgere una parola di incoraggiamento a tutti i partecipanti a questo incontro che cerca di trovare nuove vie per promuovere la ‘valorizzazione dell’umano nella comunicazione’”.

Secondo Papa Francesco “i cristiani sono chiamati a essere segno di speranza e solidarietà nella società brasiliana, così colpita dall’attuale pandemia”. In particolare, rivolgendosi a coloro che operano nella pastorale della comunicazione, li ha invitati a “essere in prima linea per promuovere una comunicazione che costruisca ponti, cerchi il dialogo e superi le contraddizioni ideologiche”, ricordando le sue parole nel Messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, dove ha invitato a controllare “le fake news, smascherandole”.