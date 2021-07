Scuola: Kaladich (Fidae), “soddisfatti del conseguimento della certificazione antibullismo da parte dei primi istituti cattolici”

Le prime tre scuole cattoliche a conseguire la certificazione “Prevenzione e contrasto al bullismo”, promossa da Uni-Accredia insieme alla Fidae, sono due istituti romani (l’Istituto “Massimiliano Massimo” all’Eur e l’Istituto “Marymount” di via Nomentana) e un istituto padovano Polo educativo culturale “Sabinianum” di Monselice (Pd). “Siamo molto soddisfatti del conseguimento della certificazione antibullismo da parte dei primi istituti cattolici in Italia – dichiara la presidente nazionale Fidae, Virginia Kaladich – e auspichiamo che presto questo percorso venga intrapreso da un numero sempre maggiore di scuole statali e paritarie. Come Fidae inoltre ci congratuliamo con la Polo educativo culturale ‘Sabinianum’ per aver conseguito anche la prima certificazione in Italia Dad e mista, istituita dalla Fidae in collaborazione con l’Uni, a testimonianza di un processo di perfezionamento di queste nuove modalità di insegnamento che devono essere vissute dai docenti e dagli studenti soprattutto come relazione”.

Kaladich sottolinea l’importanza di “un’opera educativa frutto di vere e profonde alleanze e di interazioni efficaci tra adulti significativi che si sostengono e si rispettano vicendevolmente nei ruoli e nei compiti”. La Fidae sostiene le scuole con misure di formazione e sensibilizzazione anche in collaborazione con le forze dell’ordine e partecipando alle attività proposte dal ministero.