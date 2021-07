Cinema: dal 29 luglio il Lecco Film Fest. Don Milani (Ente dello spettacolo), “individuare valori in grado far brillare l’umano”

“Anche quest’anno il Lecco Film Fest si propone, attraverso il cinema e la cultura, di individuare e condividere tutti quei valori in grado far brillare l’umano nelle sue espressioni più autentiche”. Don Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello spettacolo e prevosto di Lecco, presenta la rassegna che si terrà nel capoluogo lombardo dal 29 luglio al 1° agosto. “Solo così, recuperando la nostra umanità più piena, la ripresa dopo la prova della pandemia accadrà e avrà un solido fondamento. In queste giornate – specifica – vogliamo offrire esperienze di comunità insieme ai protagonisti del cinema e della cultura; con le persone che abitano queste terre; con i volontari, i sostenitori e le istituzioni che rendono possibile la manifestazione. Con la seconda edizione del festival intendiamo mostrare il contributo che le donne offrono per fare bello il mondo, evidenziando gli ostacoli da rimuovere affinché godano di pari opportunità, specie nel mondo del cinema”.

Il Lecco Film Fest si svolgerà in diversi punti del centro cittadino. Il titolo dell’edizione 2021, “Ciò che fa bello il mondo”, è una citazione dal messaggio di Papa Francesco in occasione della Giornata internazionale della donna 2020.