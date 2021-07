Nonni e anziani: Tivoli e Palestrina, il programma delle iniziative del 25 luglio

Per la prima Giornata mondiale (25 luglio) dedicata ai nonni e agli anziani, voluta da Papa Francesco, le diocesi di Tivoli e Palestrina hanno messo a punto un programma di iniziative per “invitare le famiglie a vivere dei momenti insieme ai nonni, condividendo il messaggio di Papa Francesco durante le celebrazioni eucaristiche nelle proprie parrocchie o con momenti di preghiera dedicati a mantenere vivo il ricordo degli anziani morti a causa del Covid-19”. La diocesi esorta “i ragazzi dei gruppi parrocchiali e degli oratori diocesani a dedicare qualche ora agli anziani più soli nella propria comunità”. Nel pomeriggio di domenica sarà possibile seguire alcune iniziative online prodotte dall’Ufficio Comunicazioni sociali e disponibili sul canale YouTube della diocesi laziale: alle 15 andrà in onda “Sulle tracce delle nostre origini con Sant’Anna e San Gioacchino”, un’esperienza teatralizzata itinerante realizzata dal gruppo Acr di Olevano Romano. Alle 17 andrà in onda “Testimonianze e riflessioni ispirate al messaggio del Papa”, un video-racconto a cura degli uffici di pastorale familiare e vocazionale sui tre pilastri che il Pontefice indica per costruire il futuro: sogni, memoria e preghiera. L’Invito per tutti è “Vivi, segui e condividi anche con noi questa prima giornata mondiale dedicata ai nonni e agli anziani utilizzando l’hashtag ufficiale #IamWithYouAlways”.