Nonni: diocesi Spoleto-Norcia, domani a S. Lorenzo di Trevi messa presieduta da mons. Boccardo

Domani, domenica 25 luglio, in occasione della Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, istituita da Papa Francesco e da tenersi in prossimità della festa dei santi Gioacchino e Anna (26 luglio), l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo presiederà una messa a S. Lorenzo di Trevi, dove c’è una forte e antica devozione a sant’Anna. “Questa Giornata permetterà, come detto da Papa Francesco, di celebrare il dono della vecchiaia e di ricordare coloro che, prima di noi e per noi, custodiscono e tramandano la vita e la fede”, si legge in un comunicato dell’arcidiocesi umbra.