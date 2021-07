Diocesi: Grosseto, domani in cattedrale il via a “Tutta la musica dell’organo” con il concerto di Cesare Mancini, maestro di cappella della cattedrale di Siena

Sarà il concerto di Cesare Mancini, maestro di cappella e organista della cattedrale di Siena, ad aprire domani l’edizione 2021 di “Tutta la musica dell’organo”, la rassegna promossa dalla Pastorale diocesana per la cultura in collaborazione con l’Ufficio liturgico. Al termine della messa che sarà celebrata alle 21.15 in duomo, Mancini eseguirà “Toccata in mi min.” di Georges Kriéger, “Vater unser im Himmelreich BWV 682 (Padre nostro che sei nei Cieli)” dalla Klavierübung III di Johann Sebastian Bach, “Final” da Symphony of Praise di Colin Mawby, “Chant du Soir op. 92 n. 1” e “Hora gaudiosa op. 132 n. 5” di Marco Enrico Bossi, “In paradisum” dal Requiem di Gabriel Fauré, “Fantasia-corale sull’Inno di San Giovanni” (per pedale solo) di Joseph Reveyron e “Giove” da The Planets di Gustav Holst.