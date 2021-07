Nonni e anziani: Comitato organizzatore Gmg Lisbona 2023, invito ai giovani a chiamarli e ad adoperarsi per loro

“Chiama i tuoi nonni, conversa con un vicino più anziano che vive solo, fai la spesa per un anziano che non ha famiglia intorno”. Sono alcuni dei suggerimenti che arrivano dal Comitato organizzatore della Gmg di Lisbona 2023 per la prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che si celebra domani, domenica 25 luglio, per iniziativa di Papa Francesco. Il Comitato organizzatore della Gmg portoghese invita i giovani, nel rispetto delle norme anti Covid, a svolgere un servizio o una missione ovunque si trovino e a condividere questo messaggio attraverso foto e video sui social media usando gli hashtag #Lisboa2023 e #Iamwithyoualways.