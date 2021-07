Diocesi: Urbania, domani sera mons. Tani presiede la celebrazione per san Cristoforo martire

Concluso il triduo di preparazione, Urbania si appresta a vivere la festa di San Cristoforo, patrono della città e compatrono dell’arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado. Questa sera, alle 21, nella cattedrale dedicata al martire, è in programma la celebrazione dell’Inno al patrono. Domani, 25 luglio, verranno celebrate messe alle 7.30, alle 9, alle 10.30 (presieduta da padre Paolo che festeggia il 50° anniversario del sacerdozio). In serata, alle 20.30, l’arcivescovo Giovanni Tani presiederà la messa solenne presieduta alla quale seguiranno un breve corteo nella piazza antistante il duomo con le sole autorità, la benedizione con la nuova statua del santo e il canto dell’Inno. “In questi tempi di pandemia – spiegano dalla parrocchia – siamo costretti a contenere le celebrazioni nel rispetto dei protocolli. Per questo motivo non ci sarà la processione, ma un breve corteo; non c’è l’iniziativa del Trofeo di San Cristoforo”.