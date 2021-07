Nonni e anziani: Potenza, lunedì al santuario della Madonna di Avigliano la festa dell’arcidiocesi

Si svolgerà lunedì 26 luglio nel santuario della Madonna del Carmine ad Avigliano (Pz) la Festa dell’arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo per la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani istituita da Papa Francesco a febbraio 2021. La scelta della Chiesa potentina è stata di celebrare la festa proprio nel giorno dedicato alla memoria dei santi Gioacchino e Anna. “Abbiamo accolto con gioia la notizia dell’istituzione di questa giornata, certi che il cammino tracciato da Papa Francesco con l’Amoris laetitia non poteva dimenticare una parte importante della famiglia – raccontano al Sir Marco e Sinforosa Tripaldi, condirettori dell’Ufficio di pastorale familiare dell’arcidiocesi di Potenza –. L’arcivescovo Salvatore Ligorio ha sostenuto con entusiasmo la nostra proposta di sensibilizzare le parrocchie sul tema e, con il contributo della Commissione diocesana, abbiamo pensato a questo evento, che si tiene in un luogo che da secoli rappresenta un riferimento spirituale per la popolazione”. Il programma, dalle 17.30, prevede la proiezione del videomessaggio del papa, seguita dalla celebrazione della messa presieduta dall’arcivescovo. Ci saranno poi la testimonianza di una coppia di nonni e un momento conviviale. “Il nostro è un territorio anagraficamente anziano, vista l’emigrazione costante dei giovani lucani. Ma è anche nella testimonianza che si tramanda di padre in figlio che come Chiesa siamo chiamati a rendere questa terra feconda per le generazioni future”, concludono i coniugi Tripaldi.