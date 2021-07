Diocesi: Ac Albegna-Imperia, stasera in seminario un incontro per le vocazioni sacerdotali. Presiede il vescovo Borghetti

“Lasciate le reti, lo seguirono – ‘Pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe’”. Questo il tema dell’incontro promosso dal settore Adulti dell’Azione Cattolica della diocesi di Albenga-Imperia per la serata di oggi, sabato 24 luglio. L’iniziativa, che apre il ciclo di incontri per l’estate 2021, è stata pensata in occasione della recente ordinazione diaconale di Andrea Allegro e Giacomo Porro. Dalle 21, nel seminario vescovile di Albenga, alla presenza del vescovo Guglielmo Borghetti e del rettore del seminario don Enrico Gatti, si terrà una serata durante la quale le testimonianze si alterneranno alla preghiera. Chi parteciperà, spiega una nota, potrà ascoltare un confronto tra le aspettative sulla vita consacrata che stanno iniziando Giacomo ed Andrea e l’esperienza di un sacerdote di lunga esperienza, don Giancarlo Aprosio, parroco di Villanova d’Albenga; e pregherà per affidare al Signore i sacerdoti diocesani presenti e defunti e per invocare il dono di sempre nuovi sacerdoti inviati ad operare nella messe del popolo di Dio, sempre bisognoso di essere accompagnato da figure che possano esserne guida e ispirazione.