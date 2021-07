Diocesi: Faenza-Modigliana, oggi pomeriggio in cattedrale mons. Toso consacra sacerdote Davide Camorani

È in programma per il pomeriggio di oggi, sabato 24 luglio, l’ordinazione sacerdotale di don Davide Camorani della Società Missioni Africane (Sma). Il rito di consacrazione sarà celebrato dalle 18 nella cattedrale di Faenza e sarà presieduto dal vescovo diocesano, mons. Mario Toso.

Nato a Faenza il 9 settembre 1971, Camorani è laureato in Scienze infermieristiche e ha praticato la professione di infermiere fino al 2017, all’ospedale di Faenza, svolgendo contestualmente un’intensa attività musicale in campo operistico e corale.

Ha svolto gli studi Teologici alla Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna di Bologna e alla Facoltà teologica del Triveneto, a Padova. Ha completato la formazione dapprima presso il Seminario regionale di Bologna, poi presso la Provincia italiana della Società delle Missioni Africane nella casa di animazione missionaria di Padova, nella casa provinciale di Genova, incaricato principalmente all’assistenza agli anziani e ultimamente alla parrocchia di Santa Maria di Castello, nel centro storico di Genova, parrocchia retta dai padri Sma. Ha svolto l’anno di stage pastorale in Niger, presso la comunità parrocchiale di Bomoanga. Ha emesso il proprio giuramento perpetuo di appartenenza alla Società delle Missioni Africane l’8 dicembre 2020 ed è stato ordinato diacono il 10 gennaio di quest’anno, nella chiesa di Santa Maria di Castello a Genova, per l’imposizione delle mani di mons. Nicolò Anselmi, vescovo ausiliare di Genova.