Associazioni: Comunità Papa Giovanni XIII, oggi a Rimini l’assemblea generale

Il percorso di approfondimento sul modello economico dell’economia di condivisione, che trova fondamento nell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, guiderà oggi, sabato 24 luglio, i lavori dell’assemblea generale della Comunità Papa Giovanni XXIII. Il Palacongressi di Rimini accoglierà sin da stamattina i delegati delle zone locali dell’associazione fondata da don Benzi, provenienti dall’Italia e dal mondo, nel rispetto delle disposizioni di contrasto al Covid-19. Per la prima volta – si legge in una nota – sarà un mandato missionario ricevuto a distanza quello che al mattino investirà, durante la celebrazione delle Lodi, 4 famiglie e 7 singoli che hanno scelto di lasciare il proprio paese di provenienza, diretti in uno dei 35 Paesi in cui l’associazione è presente con le sue 476 case famiglia o realtà di condivisione della vita con gli ultimi. Alle 17.30 don Aldo Buonaiuto, conosciuto per il suo impegno accanto alle donne vittime di tratta, celebrerà la messa che verrà trasmessa in diretta streaming sul sito web dell’associazione. “All’interno del percorso sull’enciclica Laudato si’ avviato dalla Chiesa – spiega Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII – lavoriamo alla rimozione delle cause che producono le ingiustizie, rendendo attuale il concetto di ecologia integrale di Papa Francesco. L’economia di condivisione si inserisce in questo cammino”.