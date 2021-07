Diocesi: Melfi, il card. Semeraro a Venosa per il 60° di sacerdozio di mons. Rocco Talucci

Anche il card. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle cause dei santi, ha preso parte ieri ai festeggiamenti per il sessantesimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale di mons. Rocco Talucci, vescovo emerito di Brindisi-Ostuni, originario di Venosa. Durante la messa, celebrata in serata nella cattedrale di Sant’Andrea, il card. Semeraro ha tenuto l’omelia. “Per la circostanza – spiega la diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa in una nota – sua eminenza ha visitato luoghi artisticamente e culturalmente significativi delle città di Melfi e Venosa, manifestando vivo apprezzamento per le visite in cui è stato accompagnato”. La presenza del card. Semeraro – prosegue la nota – “esprime il legame tra la diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa e la Santa Sede che si rinnova nel desiderio di accogliere il magistero del Santo Padre. È stato chiesto al cardinale di esprimere personalmente a Papa Francesco il saluto referente del vescovo Ciro Fanelli e di tutto il popolo di Dio e gratitudine per aver convocato per l’intera Chiesa e ogni singola diocesi il Sinodo ecclesiale”. Semeraro ha manifestato apprezzamento ricordando con devozione particolare san Giustino de Jacobis, nominato recentemente patrono dei lucani nel mondo.