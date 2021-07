Diocesi: Trapani, lunedì preghiera e messa nel santuario di Erice per la festa di Sant’Anna

Lunedì 26 luglio si celebra la festa di Sant’Anna che ogni anno raccoglie molti trapanesi che per devozione vanno a fare visita alla “madre sant’Anna”, per un momento di riflessione e preghiera e per pregare la santa, patrona delle partorienti e delle donne incinta.

Nel territorio di Trapani, Erice, Valderice, Paceco la devozione verso sant’Anna si è diffusa soprattutto attraverso il santuario omonimo, che si trova sulla collina legata al monte Erice. Ormai da più di 30 anni, durante l’estate, si susseguono gruppi di giovani che nella preghiera, nel lavoro e nella vita fraterna, facendo a meno di tante comodità, vivono un’esperienza comunitaria che li forma e li educa a una vita che tiene conto di una relazione con Dio e con il prossimo. Oggi l’apertura del santuario è garantita da un gruppo di volontari che si avvicendano perché sant’Anna rimanga un polmone di spiritualità e preghiera immerso nel verde e aperto a tutti. Lunedì il santuario resterà aperto per la visita e la preghiera dei fedeli tutto il giorno con orario continuato, dalle 5.30 del mattino fino alla celebrazione eucaristica presieduta dal vicario generale don Alberto Genovese, alle 19.30.