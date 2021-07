Nonni e anziani: Bergamo, domani mons. Beschi presiede una messa nella Rsa “Fondazione don Ciriaco Vezzoli” di Cividate al Piano

In occasione della prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani istituita da Papa Francesco, domani mattina il vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi, presiederà una messa presso la Rsa “Fondazione don Ciriaco Vezzoli” di Cividate al Piano. La celebrazione, con inizio alle 10.20, sarà trasmessa in diretta su BergamoTv.

La diocesi ha invitato le parrocchie a caratterizzare almeno una delle messe domenicali secondo le indicazioni offerte nel sussidio liturgico preparato per la prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani. A ciascun fedele, poi, la proposta di visitare le persone anziane nelle loro case: “Si potrebbe portare loro – spiega una nota – il messaggio del Papa ed il testo della preghiera composta appositamente per la Giornata”.