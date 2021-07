Diocesi: Termoli, don Claudio D’Ascenzo festeggia il 50° di ordinazione presbiterale. In serata messa con il vescovo De Luca

Don Claudio D’Ascenzo, parroco a Montenero di Bisaccia, nella diocesi di Termoli-Larino, festeggia oggi, sabato 24 luglio, il cinquantesimo anniversario di ordinazione presbiterale. Con un pensiero augurale il vescovo Gianfranco De Luca, il presbiterio e le comunità diocesana e parrocchiale “Maria SS. di Bisaccia” – si legge in una nota della diocesi – “si uniscono con gioia, e in comunione di preghiera, per lodare e ringraziare il Signore del dono della vocazione e del servizio vissuto da don Claudio con amore, impegno e profonda sensibilità pastorale nel corso del suo ministero”.

Alle 19.30 mons. De Luca presiederà la celebrazione eucaristica all’aperto in piazza della Libertà a Montenero di Bisaccia.