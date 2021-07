Diocesi: Terni, in memoria di don Edmund Kaminski donazione di biciclette alla missione di Ntambue in R. D. Congo. Lunedì messa con mons. Piemontese

In occasione del primo anniversario della scomparsa di don Edmund Kaminski, parroco di San Matteo a Campitello ed economo della diocesi di Terni-Narni-Amelia, morto a seguito dell’incidente stradale mentre era in bicicletta il 26 luglio 2020, la comunità diocesana e la parrocchia di San Matteo lo ricordano nella preghiera e nelle iniziative di solidarietà “Le bici del prete” a favore della comunità di Ntambue nella Repubblica democratica del Congo, dove il sacerdote è stato missionario per 11 anni (1994-2005), attraverso una raccolta fondi per donare alcune biciclette alle famiglie della missione.

Anche il triduo di preghiera per le vocazioni, dal 23 al 25 luglio, è occasione di ricordo. Nella serata di oggi, sabato 24 luglio, alle 18 sarà recitato il Rosario per le vocazioni, seguito, alle 18.30, dalla messa con l’omelia e la testimonianza del diacono Daniele Martelli prossimo all’ordinazione sacerdotale. Domani, domenica 25 luglio, alle 21 nella chiesa parrocchiale è in programma l’Ora di Adorazione vocazionale animata dai gruppi parrocchiali.

Lunedì 26 luglio, nel primo anniversario della morte di don Kaminski, alle 21 il vescovo Giuseppe Piemontese presiedere la concelebrazione eucaristica; la messa sarà trasmessa sul canale YouTube “Parrocchia San Matteo Terni” anche per consentire il collegamento con i familiari in Polonia.