Diocesi: Viterbo, stamattina la festa per i 50 anni di ordinazione sacerdotale del vescovo Fumagalli

La Chiesa di Viterbo si unisce al vescovo Lino Fumagalli per ringraziare il Signore nel giorno del suo giubileo sacerdotale e che verrà festeggiato oggi, alle 11, presso la basilica San Lorenzo in Viterbo. I 50 anni di sacerdozio del presule saranno ricordati durante la solenne celebrazione eucaristica che vedrà la partecipazione dei presbiteri, diaconi e religiosi non solo della diocesi, ma anche da quei luoghi toccati dal ministero pastorale del vescovo in questi cinquant’anni: Santa Severa, Anagni dove ha ricoperto per diversi anni il ruolo di rettore del seminario regionale, Roma la Storta dove è stato parroco della cattedrale. La celebrazione vedrà la presenza anche delle massime autorità civili e militari del territorio oltre che dei vescovi delle diocesi limitrofe e compagni di studio e di sacerdozio. La diocesi di Viterbo, si legge in un comunicato, “oltre alla preghiera di ringraziamento che eleva al Signore per il suo giubileo sacerdotale, al termine della cerimonia offrirà un dono al vescovo in ricordo di questo importante traguardo a nome di tutti i parroci delle parrocchie della diocesi”.

A motivo delle restrizioni dovute alla pandemia e dei posti contingentati in cattedrale, sono stati allestiti posti in piazza San Lorenzo dove i fedeli potranno seguire la celebrazione attraverso maxi schermi; prevista anche la diretta streaming sui canali diocesani (Facebook e Youtube: diocesi di Viterbo) coordinata dall’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi a partire dalle 10.40.