Nonni: diocesi Perugia, domani preghiera e visita agli anziani

Preghiera e visita agli anziani. Così nella diocesi di Perugia si intende vivere la prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che si celebra domani, domenica 25 luglio. Agli anziani sarà portata in dono anche la preghiera della giornata. “Proprio per questo come Ufficio di pastorale familiare – dicono Roberta e Luca Convito che lo dirigono –, abbiamo pensato di rendere disponibile sul sito della diocesi e sulla nostra pagina Facebook la preghiera e l’immagine del sogno di Gioacchino, scelta come logo di questa Giornata e tratta dal ciclo delle Storie di Gioacchino e Anna di Giotto, nella Cappella degli Scrovegni a Padova, ricordando che la visita è l’occasione per ogni nipote di dire a suo nonno e per ogni ragazzo di dire all’anziano che andrà a trovare: ‘Io sono con te ogni giorno!’”.