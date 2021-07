Cultura: 24 città candidate per essere Capitale italiana nel 2024. Franceschini (ministro), “sfida che innesca meccanismi virtuosi”

Sono 24 le città italiane che hanno presentato la manifestazione d’interesse al ministero della Cultura per partecipare al titolo di “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2024. Si tratta di Ala (Tn); Aliano (Mt); Ascoli Piceno; Asolo (Tv); Burgio (Ag); Capistrano (Vv); Chioggia (Ve); Cittadella (Pd); Conversano (Ba); Diamante (Cs); Gioia dei Marsi (Aq); Grosseto; La Maddalena (Ss); Mesagne (Br); Pesaro (Pu); Pordenone; Saluzzo (Cn); Sestri Levante (Ge); Siracusa; Unione Comuni Montani Amiata Grossetana (Gr); Unione Comuni Paestum-Alto Cilento (Sa); Viareggio (Lu); Vicenza; Vinci (Fi).

Ora, spiega una nota del ministero, le partecipanti dovranno presentare il proprio progetto che sarà sottoposto alla valutazione di una commissione di sette esperti di chiara fama nella gestione dei beni culturali. La città vincitrice, grazie anche al contributo statale di 1 milione di euro, potrà mettere in mostra, per il periodo di un anno, i propri caratteri originali e i fattori che ne determinano lo sviluppo culturale, inteso come motore di crescita dell’intera comunità.

Per il ministro della Cultura, Dario Franceschini, “la storia pluriennale di questa sfida ha dimostrato tutta la capacità della cultura di mettere in moto dei meccanismi virtuosi e percorsi di valorizzazione di tutte le città al di là della vincitrice”.