“A Sua Immagine”: oggi puntata a Taranto in vista della Settimana sociale. Domani focus sulla Giornata dedicata ad anziani e nonni

Torna in onda, oggi, su Rai Uno, dalle 15.45, “A Sua Immagine”, con un viaggio nella città di Taranto, dove la fede è arrivata dal mare. La conduttrice Lorena Bianchetti presenterà la città del Mediterraneo dal suo Golfo, l’habitat naturale per i cetacei che lo popolano e, ricordando san Pietro e il patrono della città, san Cataldo, si farà strada a Taranto vecchia, il quartiere storico in cui è nato sant’Egidio, il fraticello che già al suo tempo aveva a cuore le sorti dei giovani e dei più poveri. Il tutto guardando alla prossima Settimana sociale dei cattolici italiani che avrà il suo epicentro proprio a Taranto a fine ottobre.

A seguire, “Le ragioni della speranza” con don Luigi Verdi della fraternità di Romena. In questo quinto appuntamento, il sacerdote sarà a Polignano a Mare e più precisamente nell’Abbazia di San Vito Martire. Tra barchette multicolore, mare scintillante e riflessi dorati del sole, don Verdi avrà come compagna di viaggio Antonia Chiara Scardicchio, scrittrice, docente universitaria e mamma di una bambina autistica, Serena. Il quinto verbo che approfondirà sarà “Moltiplicare”.

La puntata di domani, domenica 25 luglio, dalle 9.40, sarà dedicata alla Giornata mondiale dei nonni e degli anziani. In studio con Lorena Bianchetti ci saranno il teologo don Armando Matteo, lo psicologo Ezio Aceti e una colonna del cinema, del teatro e della televisione italiana: Enzo Garinei. La puntata riprenderà alle 11.20, dopo la messa celebrata nella in San Pietro da mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Alle 12, sarà trasmesso, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.